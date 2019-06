Alonso non scarta il grande ritorno in Ferrari

"Tornare in Formula 1 nel 2020 e magari in Ferrari? Non lo so e comunque ora dobbiamo parlare di WEC". Così Fernando Alonso, a Le Mans per partecipare alla celeberrima 24 Ore, taglia corto sulla possibilità di tornare nella prossima stagione a guidare in F1, magari con il team di Maranello.

"Seguo tutto quello che posso, di queste sette gare ne ho perse tre dal vivo perché volavo, ma cerco di vedere la gara più tardi e come tutti i tifosi a volte ci si diverte e in altre ci si annoia, ma questo succede in tutti gli sport" aggiunge l'asturiano.



SPORTAL.IT | 13-06-2019 19:28