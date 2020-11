Alonso non si accontenta: "Voglio vincere"

Alla vigilia della due giorni di test in Bahrain, Fernando Alonso ha confessato in un’intervista a ‘L’Equipe’ tutte le proprie emozioni in vista del ritorno in Formula 1 nel 2021 con il team Alpine, attuale Renault.

“Pazzo? No, mi sento coinvolto. Ho delle idee e le condivido” ha detto Alonso, che ha assistito dal muretto della Renault alle prove del Gp dell’Emilia Romagna a Imola e che ha dichiarato di sentirsi quasi ogni giorno con i tecnici della Renault.

“A volte sono loro a chiamarmi. Ho avuto l’opportunità di guidare la macchina di Esteban e Daniel e do la mia opinione. Il mio collo non è ancora pronto, ho lavorato molto di banda elastica, ma niente sostituisce la macchina e ho bisogno di chilometri. Per questo andremo in Bahrain, piu’ guidi una F1 meglio stai”.

L’ex pilota di McLaren e Ferrari non sembra accontentarsi di vivacchiare a centro gruppo e allontana il precedente di Michael Schumacher, tornato dopo aver annunciato il ritiro, ma senza essere competitivo con la Mercedes:

“Se ho bisogno di tanta preparazione pur avendo 20 anni di esperienza alle spalle? Se voglio vincere si – ha dichiarato Alonso – Michael ha avuto grandi macchine durante la carriera e quando è tornato quella Mercedes era ‘normale’, per cui tutti sono rimasti delusi. Nel mio caso potrebbe succedere il contrario, ho avuto macchine inferiori negli ultimi cinque anni della mia carriera e chissa’ che ora non possa sorprendere la gente”.

OMNISPORT | 03-11-2020 12:26