Alta tensione a Roma: un big esplode contro Di Francesco

Momento di alta tensione a Roma dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Lazio. Eusebio Di Francesco è sempre più in bilico e si giocherà la sua panchina nel match di Champions League contro il Porto: nella gara di ritorno al Do Dragao i giallorossi dovranno difendere la vittoria per 2-1 conquistata all'andata, in un clima di grande nervosismo.

Riporta infatti il Corriere dello Sport che uno dei giocatori flop di questa stagione, Javier Pastore, si è sfogato contro Di Francesco durante il derby contro la Lazio e in Portogallo con ogni probabilità non scenderà in campo.

Il Flaco dopo l'ennesima panchina, mentre si scaldava ne secondo tempo avrebbe reagito in malo modo al richiamo di Di Francesco, che gli chiedeva di accelerare la procedura di ingresso al posto di De Rossi, rispondendo malamente al tecnico e buttando con stizza a terra la sua pettorina. Un gesto che ha mandato su tutte le furie il tecnico giallorosso, che con il Porto lo spedirà in tribuna. Per Pastore il ritorno in Italia è stato da dimenticare, a parte i due gol di tacco in avvio di stagione. Nelle ultime diciotto partite, tra infortuni e decisioni del tecnico, ha giocato appena 80 minuti totali.

La Roma si gioca molto mercoledì sera, a cominciare dal premio di 15 milioni di euro che incasserebbe nel caso di passaggio del turno in Champions League. In caso di eliminazione il club giallorosso potrebbe optare per l'esonero immediato del tecnico: per il suo posto scalpitano Paulo Sousa e Roberto Donadoni, ma non si esclude anche un ex come Christian Panucci.

SPORTAL.IT | 05-03-2019 10:40