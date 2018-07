Alta tensione Milan-Juventus: spunta il terzo incomodo

Diventa sempre più complicata la trattativa tra Juventus e Milan per i possibili trasferimenti di Bonucci e Higuain. Il ritorno del Pipita in Italia sembrava preludere a un'accelerata importante nell'affare, che invece è di nuovo in stallo causa l'inserimento del Chelsea.

Dopo giorni di silenzio, i Blues si sono rifatti sotto e sono pronti ad offrire 55 milioni più il cartellino di Alvaro Morata per la coppia Higuain-Rugani. Una mossa che soddisferebbe il bomber argentino, che tornerebbe alla corte di Sarri e alzerebbe il suo stipendio a 8 milioni di euro (una cifra che invece i rossoneri non possono permettersi). Il summit tra l'agente del bomber argentino e la dirigenza bianconera potrebbe sbloccare la situazione nei prossimi giorni: la chiusura del mercato inglese è il 9 agosto, e non c'è più tempo da perdere. Un altro fattore che ha incagliato l'affare Higuain-Bonucci sono le pretese dei due giocatori, che non vogliono decurtarsi lo stipendio. L'intesa si allontana, il tempo è sempre più esiguo e la tensione cresce.

In attesa di novità da Torino, il Diavolo ha stretto i tempi per assicurarsi un esterno d'attacco a parametro zero. Leonardo ha incontrato lunedì pomeriggio l'agente del brasiliano Bernard, svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk. I rossoneri per aggiudicarselo devono battere la solita concorrenza del Chelsea di Sarri.

In bilico in casa rossonera anche la situazione portieri: si va verso un dualismo tra Reina e Donnarumma. "Le offerte non sono arrivate, anche perché io sono arrivato oggi e parlo solo di quelle arrivate in giornata. La coppia è equilibrata, parliamo di un grandissimo giovane e di un estremo difensore che ha dato tutto nei suoi 36 anni. La coesistenza è gestibile e abbiamo parlato di questo con Gattuso. Poi se arriveranno offerte vedremo. Ho parlato anche con i loro agenti per capire le situazioni", sono le parole di Leonardo.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 17:20