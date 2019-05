Altobelli, bordate all'Inter: “Sappiamo chi ha sbagliato”

Scorre il tempo e la rabbia dei tifosi dell’Inter monta sul web. Ai supporter nerazzurri non è andato giù l’atteggiamento mostrato dalla squadra di Luciano Spalletti al San Paolo: si può perdere contro il Napoli, ma non così, non senza lottare. Questo in sostanza il pensiero dei tifosi, rassegnati a vivere altri 90’ di sofferenza domenica prossima contro l’Empoli, nella gara da dentro o fuori per la qualificazione alla Champions League.

LO SFOGO DI SPILLO. A esprimere in maniera esauriente lo stato d’animo del popolo nerazzurro è un grande ex, Alessandro Altobelli, che su Instagram ha postato parole di fuoco nei confronti della squadra di Spalletti. “Spillo” ha pubblicato una sua foto in bianco e nero in cui veste la maglia dell’Inter – nello scatto si vede anche Evaristo Beccalossi, altro grande ex interista -, accompagnandola da un commento amaro e al tempo stesso rabbioso nei confronti dei nerazzurri di oggi. “Non ci resta che piangere, anzi fate piangere – ha scritto Altobelli -,ma noi siamo testardi!!! Domenica saremo 80mila, mica siamo come voi!”. Parole che sottolineano il grande spirito di appartenenza del popolo nerazzurro, spirito che Handanovic e compagni non avrebbero dimostrato di possedere. “Vi inciteremo dall’inizio alla fine, state tranquilli – continua Altobelli – ma poi anche se vinciamo una bordata di fischi non ve la toglie nessuno, li meritate! Noi sappiamo chi ha sbagliato come e quando, siamo mica p…!”.

I COMMENTI. Parole dure, dunque, che raccolgono gli applausi dei tifosi nerazzurri. “Grande Spillo, non ne fanno più del tuo/vostro stampo! – commenta Kid_romeo – Una volta, anche quando non si vinceva, si vedeva l’impegno, non arrivavano i fischi. Adesso vedi gente in campo a cui non frega nulla della maglia…”. “Ben detto Spillo – aggiunge Pompeoiandolo – sei un grande, altro che questi…”. “Hai ragione… 95 minuti di incitamento e poi solo fischi per questi pseudo giocatori che indossano la nostra amata maglia… Che delusione anche quest’anno”, chiosa Matteo: vittoria o no, l’Inter di Spalletti dovrà prepararsi a subire un vero e proprio processo dopo la gara con l’Empoli.

SPORTEVAI | 20-05-2019 13:44