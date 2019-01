Altobelli si schiera sul futuro di Icardi

In attesa della ripresa del campionato, in casa Inter tiene banco il mercato. Quello in corso, ma soprattutto quello della prossima stagione, al quale sta già lavorando il duo Ausilio-Marotta.

Molto però dipenderà dalla permanenza o meno di Mauro Icardi, messa in discussione dalle parole della moglie-agente Wanda Nara, che ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo spaccando i tifosi nerazzurri, una buona parte dei quali però critica con la showgirl-manager.

C’è però chi dissente, perché un grande ex come Alessandro Altobelli, intervenuto a 'Radio Sportiva', sposa la posizione del centravanti e di chi lo rappresenta: "Stiamo parlando di uno dei primi tre-quattro attaccanti del mondo, si deve far pagare per quello che vale e fa bene a chiedere tanto".

Il popolare 'Spillo' invita poi Spalletti a dare più spazio a Martinez, decisivo contro il Napoli: "Sono contento che quando entra dimostra qualcosa, magari potrebbe trovare più spazio se Spalletti cambia modulo".

A proposito di punte, uno sguardo anche a cosa accade a casa Milan: "Finora non è stato un buon anno per Higuain, ma le critiche sono esagerate. È un problema di squadra e non singolo. Mi auguro che non risponda per le rime a Leonardo".

SPORTAL.IT | 09-01-2019 20:35