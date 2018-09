Altra batosta per Paulo Dybala

Cento minuti giocati in tre giornate, saliti a 190 dopo che Allegri gli ha concesso l’intera partita contro il Sassuolo. Ma Paulo Dybala non riesce proprio a sbloccarsi. Un anno fa di questi tempi l’argentino era il trascinatore della Juventus partita a razzo dai blocchi proprio come in questa stagione: otto gol nelle prime quattro giornate, tra l’altro tre dei quali proprio contro i neroverdi nella vittoria per 3-1 del “Mapei Stadium”. Adesso però sembra cambiato tutto e se è vero che il minutaggio è diminuito, è innegabile che il digiuno di gol della Joya rischi di diventare un caso per la Juventus che punta senza mezzi termini al Triplete.

Di motivazioni ce ne possono essere tante e la delusione Mondiale è un bell’indizio, pensando che pure Icardi, uno che in Russia neppure c’è andato, è ancora a secco, almeno in campionato, ma è chiaro che il primo motivo cui si pensa è l’arrivo di Cristiano Ronaldo, che ha tolto a Dybala il ruolo di leader dell’attacco juventino. Una soluzione ci dovrà pur essere e il compito di pensarci spetta ad Allegri. Possibilmente entro gennaio, perché il mercato invernale potrebbe anche portare delle tentazioni, per il giocatore e per la società. Dybala out e Pogba in? Possibile, pensando alla nuova regola che permette di giocare la Champions con due maglie differenti, ma di mezzo ci sono comunque cifre molto importanti da spendere, in particolare a metà stagione.

Ancor di più se si viene a sapere, come rimbalza dalla Spagna, che Dybala non è al primo posto della lista dei desideri del Barcellona e neppure del Real Madrid. Come riporta “Don Balon”, infatti, se è vero che Florentino Perez deve pensare a sostituire Cristiano Ronaldo, i piani del presidente sarebbero altri, ovvero aspettare l’estate per puntare su un colpo che faccia epoca e che non riguarderebbe Dybala, bensì uno tra Mbappé e Neymar, obiettivi dichiarati. Paulo sarebbe quindi una terza scelta, per la quale non fare neppure un tentativo a gennaio, per risparmiare il tesoretto in vista dell’estate…



SPORTAL.IT | 19-09-2018 20:00