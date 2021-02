Altra beffa all'Atalanta: il Real farà ricorso per Casemiro

Il Real Madrid farà ricorso contro il cartellino giallo che Casemiro ha ricevuto nella sfida contro l’Atalanta di mercoledì sera. Il centrocampista brasiliano, che diffidato dovrà saltare la gara di ritorno contro la Dea, potrebbe invece essere assolto: secondo quanto riportato da As, il Real cercherà di far valere le immagini televisive, sostenendo che Zapata abbia cercato intenzionalmente di far ammonire l’avversario.

Se verrà tolto il giallo di Casemiro si aggiungerà un’altra beffa per l’Atalanta, enormemente penalizzata per l’inesistente espulsione di Freuler al 18′ del primo tempo.

OMNISPORT | 25-02-2021 19:48