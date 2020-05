Altra pretendente per Milik, napoletani furiosi

Il mancato rinnovo di Dries Mertens continua a preoccupare i tifosi del Napoli, che sperano ancora di poter vedere il numero 14 in maglia azzurra. Ma i supporter partenopei sanno che c’è un altro attaccante che potrebbe cambiare aria: si tratta di Arkadiusz Milik, a lungo corteggiato dalla Juventus in questi mesi.

Il Cholo vuole Milik

Secondo il Corriere dello Sport, però, i bianconeri non rappresenterebbero l’unico pericolo: anche un’altra grande del calcio internazionale pare intenzionata a strappare il polacco al Napoli. Si tratta dell’Atletico Madrid, il Cholo Simeone sembra avere un debole per Milik e ha intenzione di preparare un’offerta per convincerlo a giocare con i Colchoneros.

La notizia non è stata accolta bene dai tifosi del Napoli, che sui social hanno accusato Milik di poca gratitudine. “Questo è un altro… – scrive Pasquale su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli – sei un discreto calciatore, sei stato due anni infortunato ma pagato e ora pretendi un sostanzioso aumento. Ma un po’ riconoscenza verso questa società sarebbe d’obbligo”.

Per i tifosi servono novità in attacco

Per Giorgio al Napoli serve una strategia per evitare di restare senza attaccanti di peso. “Prima quasi fatta con la Juve, ora forse c’è l’Atletico… ma decidetevi. Comunque se parte lui, c’è bisogno: o di un nome importante che possa essere una garanzia lì davanti, o di tenerci Mertens come titolare ancora un anno e sperare che Petagna faccia il salto di qualità che ci si auspica. Anche se personalmente Mertens me lo terrei, non come titolare fisso ma solo come jolly d’attacco per un altro anno”.

E anche per Aiden il Napoli ha bisogno di muoversi in attacco: “Ha il contratto in scadenza tra 1 anno, quale sostituto che sia molto più cinico sotto porta di lui? Evitiamo di dire Petagna che al massimo sostituirà Llorente a meno che sia utilizzato come lo è stato Inglese”.

SPORTEVAI | 18-05-2020 12:13