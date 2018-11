Altra sconfitta per l'Under 21

Un ottimo primo tempo non basta alla Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio per evitare la sconfitta a Reggio Emilia contro i campioni d’Europa della Germania

Gli azzurrini passano in vantaggio al 21esimo con Parigini che, servito perfettamente da Zaniolo, batte il portiere tedesco con un ottimo diagonale sul secondo palo.

L’Under 21 prova a sfruttare il momento e sfiora il raddoppio in più di una circostanza. La più clamorosa capita sui piedi di Orsolini che davanti al portiere avversario non riesce a superarlo con un colpo sotto.

Sul ribaltamento di fronte la Germania guadagna una punizione dal limite, che viene battuta da Waldschmidt. Cutrone salta in barriera con il braccio largo e colpisce il pallone con la mano. L’arbitro non può far altro che assegnare un calcio di punizione per gli ospiti.

Dal dischetto si presenta lo stesso Waldschmidt che non lascia scampo ad Audero, che aveva intuito la traiettoria.

La ripresa si riapre con il vantaggio dei tedeschi con il solito Waldschmidt che di sinistro batte nuovamente il portiere della Sampdoria.

La reazione degli azzurrini arriva ma non crea grossi pericoli alla porta di Nubel.

Cutrone va vicinissimo al pareggio su calcio di punizione al 79esimo, ma è splendida la parata di Nubel che salva il risultato.

Un’altra buona prestazione, almeno per i primi 45 minuti, viene seguita da una sconfitta per l’Italia Under 21, la seconda consecutiva dopo il 2-1 subito contro l’Inghilterra.

