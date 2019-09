Altri tre anni di Joao Pedro: Cagliari al lavoro

Nel nuovo Cagliari costruito nel corso dell'estate in vista del centenario, è stata registrata un'importante conferma: quella di Joao Pedro.

Il numero 10 degli isolani è stato oggetto pregiato del mercato, con diversi club sulle sue tracce (tra cui il Torino e l'Atalanta, che gli avrebbe offerto la possibilità di cimentarsi in Champions League), ma alla fine la cessione non è arrivata. E ora potrebbe anzi concretizzarsi un importante rinnovo di contratto.

I prossimi giorni potrebbero infatti regalare un incontro tra il suo entourage e il presidente rossoblù Giulini: obiettivo, il prolungamento fino al 2023 con tanto di adeguamento dell'ingaggio. I lavori sono già in corso, e potrebbero decollare a breve per un'operazione destinata a rendere contente tutte le parti in causa.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 21:40