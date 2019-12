Non c'è pace per la statua di Ibrahimovic in quel di Malmoe. Dopo essere stata data alle fiamme lo scorso fine novembre, la statua, come racconta il The Sun, è stata, nuovamente, martoriata dai tifosi del Malmoe.

Naso e un dito del piede asportati, oltre a scritte ingiuriose nei confronti del 38enne svedese, reo di essere diventato co-proprietario dell'Hammarby, club rivale storico del Malmoe. Tra gli insulti, anche un eloquente "Giuda".

SPORTAL.IT | 23-12-2019 07:57