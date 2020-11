Altro azzurro k.o. in nazionale, i napoletani: "ADL ha ragione”

Il Napoli esce con le ossa rotta dalla pausa del campionato per le nazionali. Domenica, nella delicatissima sfida contro il Milan, Rino Gattuso dovrà fare a meno di Victor Osimhen, che s’è lussato una spalla nella gara tra Nigeria e Sierra Leone, e di Elseid Hysai, che ha invece contratto il coronavirus mentre era con l’Albania.

Rrhamani infortunato in nazionale

Niente coronavirus ma una forte febbre debilitante per Tiemouè Bakayoko. Ieri sera, infine, l’ultima brutta notizia: Amir Rrhamani è uscito al 20’ della sfida vinta dal suo Kosovo contro la Moldavia (1-0). Anche lui è rimasto vittima di un infortunio alla spalla, le sue condizioni verranno valutate oggi al rientro in Italia.

Intanto, però, sul web s’è scatenata la rabbia dei tifosi del Napoli, molti dei quali hanno ricordato le polemiche sollevate spesso da Aurelio De Laurentiis. In passato, il presidente del Napoli aveva chiesto che le nazionali giocassero meno e che gli infortuni in nazionale venissero risarciti dalle federazioni nazionali.

Per i tifosi aveva ragione De Laurentiis

“Poi dicono che ADL è il ‘malamente’ della situazione. Adesso il danno che ha ricevuto il Napoli da queste partite inutili chi lo dovrebbe risarcire? Con Rrhamani sono 4 i calciatori k.o. per delle partite senza senso”, commenta su Facebook Albino.

“Non smetterò mai di dirlo: le nazionali servono solo per far infortunare i calciatori”, aggiunge Vins. Rosario sottolinea la sfortuna di Rrhamani, che s’è infortunato proprio quando poteva finalmente debuttare col Napoli: “Poteva giocare contro il Rjeka per dare un cambio a Koulibaly che invece ora dovrà giocarle tutte. Ora il quadro è completo: abbiamo fuori un portiere, un terzino, un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante”.

Gianvito, invece, crede che anche con tante assenze il Napoli sia superiore al Milan: “Senza Ibra il Milan è una squadra da centro classifica; il Napoli ha Mertens, Lozano e Insigne: li sfondiamo a prescindere, basta che recupera Ospina, Zielinski e Ruiz a centrocampo, se Bakayoko non dovesse farcela”. Ma Gaetano resta pessimista: “È stata una strage…”.

SPORTEVAI | 19-11-2020 10:15