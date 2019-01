Altro baby-acquisto per il Milan

Il Milan è una delle società italiane più attive in questo mercato di gennaio e non solo per quanto riguarda la prima squadra.

Leonardo, attraverso una rete di osservatori rivoluzionata e guidata da Moncada, ha già acquisito Abanda e Djalò, che per il momento saranno aggregati alla Primavera, ma sui quali a Casa Milan si guarda con ottimismo per il futuro.

E’ da leggersi alla stesso modo la trattativa, ormai alle battute finali, per Nicolaos Michelis, mediano classe 2001 dell’Asteras Tripolis.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Michelis sarà, anche lui, aggregato alla squadra di Federico Giunti.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 21:30