Altro che Cr7, ecco quanti gol farà Piatek se continua così

Un gol alla van Basten. No alla Sheva. No, come Ronaldo il fenomeno. E via con i paragoni infiniti, ma forse è semplicemente tempo di dire gol alla Piatek. Anche perchè il polacco del Milan li segna in tutti i modi, come fosse un bignami vivente dei bomber della storia del calcio. Oggi ricorda Shevchenko e domani Crespo, poi segna alla Inzaghi e subito dopo si ripete con una prodezza che rievoca i gol di Batistuta. Inutile cercare confronti, la certezza è che dal primo momento in cui ha indossato la maglia rossonera Piatek s’è subito preso il Milan sulle spalle e lo sta trascinando verso quella zona Champions salva-tutti. Grazie anche a Paquetà, sublime ieri a Bergamo, alla grinta di Gattuso e a tutta la squadra, certo. L’ex Genoa però è sicuramente il quid in più di questo Milan.

QUANTO COSTA ORA? – E mentre Preziosi starà pensando che quei 35 milioni che sembravano un’enormità ora sono forse solo la metà del valore del cartellino del bomber, mentre altri club (Napoli in testa) si mangiano le mani per averci pensato ma non troppo nell’affondare per ingaggiarlo, ecco che Piatek sogna nuovi record. Prima di lui ultimo giocatore del Milan a essere andato a segno in tutte le prime tre presenze da titolare in Serie A era stato Mario Balotelli (nel febbraio 2013) ma il polacco guarda molto più avanti. Ora è a 6 gol in maglia rossonera su 5 gare giocate, 17 gol complessivi nella sua prima stagione in A considerando anche quelli fatti col Genoa. I numeri dicono che segna puntuale a ogni ora. Dopo 60′ scatta la sentenza.

HIGUAIN NEL MIRINO – In classifica cannonieri ha superato Zapata e si è issato a due sole lunghezze da Cristiano Ronaldo, che ne ha fatti 19 ma le proiezioni sono clamorose. Se continuasse a segnare così nelle 14 gare che restano fino alla fine del campionato, Piatek ne farebbe altri 21 e raggiungerebbe il tetto incredibile di 38 gol. Battendo quindi anche il record di sempre di Higuain. Quello vero, però, non la controfigura vista al Milan. Con la maglia del Napoli il Pipita realizzò il record di 36 gol in campionato. Dopo averlo oscurato come protagonista, Piatek ora vuole scalzarlo anche sul trono dei bomber della storia.

SPORTEVAI | 17-02-2019 10:51