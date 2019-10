Altro che Icardi, il rimpianto dei napoletani è lui

Anche contro il Genk in Champions League il Napoli continua a manifestare problemi in fase offensiva, problemi che Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto risolvere in estate con l’ingaggio di Mauro Icardi. A poco più di un mese dalla chiusura del calciomercato, però, il rammarico principale dei tifosi azzurri non è per il mancato arrivo dell’ex centravanti dell’Inter, oggi attaccante del Psg, bensì per un membro dello staff societario che ha abbandonato il Napoli nella scorsa stagione: il professor Alfonso De Nicola.

IL PREMIO. Parliamo dell’ex responsabile dello staff medico azzurro, più volte premiato per il suo eccezionale lavoro con il club di De Laurentiis: nel 2018, uno studio della Uefa indicò il Napoli come la società con meno infortuni d’Europa, proprio grazie al lavoro dello specialista napoletano.

In estate De Nicola ha salutato il Napoli in circostanze poco chiare – c’è anche chi parla di scarso feeling con Carlo Ancelotti e il suo staff – e in questo avvio di stagione gli azzurri sono andati incontro a un numero anomalo di infortuni muscolari: quello di Mario Rui contro il Genk è il più recente.

I RIMPIANTI. Un episodio che, sul web, ha scatenato i rimpianti dei tifosi azzurri. “Una novità questi problemi muscolari per il Napoli (Milik, Manolas solo affaticamento, Maksimovic, Tonelli, Mario Rui, Insigne) – scrive Diego su una delle pagine Facebook più frequentate dal tifo azzurro – lo scorso anno celebrato anche dalla Uefa per la prevenzione. Strano. L’unico pensiero è per De Nicola, andato via, ma lo staff medico è sempre quello”.

Marco concorda: “Negli ultimi 10 anni il Napoli penso sia stata la rosa in assoluto con meno infortuni in Europa. L’addio di un grandissimo come De Nicola si fa sentire!”.

“Ecco quando si cambia la strada vecchia per la nuova… – aggiunge Nicola – Prima quando c’era De Nicola le altre società ci invidiavano perché i nostri calciatori non avevano infortuni muscolari, adesso invece come siamo messi?”.

E, naturalmente, c’è chi incolpa Ancelotti, in questo momento molto discusso anche per le prestazioni della squadra e la vicenda Insigne. “Sarà cambiata la preparazione o il mago Ancelotti avrà aggiunto qualcosa fatto sta sono sempre rotti”.

SPORTEVAI | 04-10-2019 12:07