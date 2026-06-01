Altro che Italia ai Mondiali: la Norvegia è di un altro pianeta anche senza Haaland. E la Turchia di Montella incanta

L'aeroplanino risparmia i big, ma la Turchia regala comunque spettacolo contro la Macedonia del Nord. Dimostrazione di forza della Norvegia contro la Svezia

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La Turchia di Vincenzo Montella è già pronta per i Mondiali. L’Aeroplanino, senza Yildiz e con Calhanoglu in panchina, regala spettacolo. Allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul va in scena un monologo degli uomini in rosso: contro la Macedonia del Nord del napoletano Elmas finisce 4-0. Domina anche la sempre più lanciata Norvegia di Solbakken, che travolge 3-1 la Svezia e manda un messaggio alla Francia.

Turchia-Macedonia del Nord: Montella incanta

A Istanbul la Turchia regala 90 minuti da applausi. Anche senza alcuni dei suoi titolarissimi, Montella non lascia scampo alla Macedonia del Nord. Dopo appena un minuto i padroni di casa colpiscono una traversa, poi confezionano subito un’altra azione da videogame con Kocku che trasforma in gol l’assist al bacio di Aydin. Al 16’ è già 2-0: conclusione dal limite di Can Uzun tutt’altro che irresistibile e papera di Dimitrievski. A inizio ripresa Gul cala il tris, prima del poker firmato da Yilmaz, giustiziere della Juventus in Champions League.

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Gli olè del pubblico nel finale certificano l’ottimo lavoro svolto dall’Aeroplanino, che tornerà in campo il 7 giugno contro il Venezuela. L’esordio nel Gruppo D del Mondiale è previsto il 14 giugno contro l’Australia. A seguire le sfide contro Paraguay e gli Stati Uniti di McKennie, in un confronto dal forte sapore juventino con Yildiz.

Perché Yildiz e Calhanoglu non hanno giocato dall’inizio

A una manciata di giorni dall’inizio del Mondiale, Montella non poteva certo correre il rischio di perdere capitan Calhanoglu e la qualità smisurata di Yildiz. Il finale di stagione delle due stelle di Inter e Juventus, infatti, è stato caratterizzato da diversi problemi fisici.

Il regista nerazzurro, entrato soltanto all’87’, sta cercando di ritrovare la condizione migliore dopo l’infortunio al soleo, mentre il bianconero è stato preservato a causa dell’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare il derby della Mole. Montella ha invece concesso 30 minuti ad Arda Guler, talento del Real Madrid che a sua volta è stato fermo tre settimane.

Altro che Italia, la Norvegia domina senza Haaland

A Oslo va in scena il derby scandinavo tra Norvegia e Svezia. Pur senza Haaland, rimasto in tribuna a scopo precauzionale, Solbakken travolge Potter e dimostra perché la sua squadra abbia meritato la qualificazione diretta ai Mondiali a discapito dell’Italia. Non c’è partita: dopo appena otto minuti i padroni di casa sono già in vantaggio grazie alla deviazione vincente di Strand Larsen, 26enne centravanti del Crystal Palace transitato anche dalla Primavera del Milan e lasciato partire con troppa superficialità. Al 18’ arriva il raddoppio di Nusa, che si candida a essere una delle stelle della Coppa del Mondo. Il 21enne esterno offensivo del Lipsia segna con la sua specialità: parte da sinistra, si accentra e lascia partire un tiro che si insacca sul secondo palo.

Prima dell’intervallo arriva anche il tris. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Zetterstrom esce a vuoto e Strand Larsen firma la doppietta di testa. Haaland se la ride sugli spalti. Nella ripresa Nusa trova la gioia personale per la seconda volta, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Per i gialloblù l’unica buona notizia è rappresentata dal gol di Isak nel finale: l’attaccante del Liverpool, reduce da un lungo stop, dimostra di essere pronto per i Mondiali.

I prossimi appuntamenti di Norvegia e Svezia

La Norvegia chiuderà il programma delle amichevoli con la partita di domenica nel New Jersey contro il Marocco. Poi sarà Mondiale, dove manca dal 1998: esordio il 17 giugno contro l’Iraq, il 23 sfiderà il Senegal, infine i vicecampioni del mondo della Francia per l’ultima gara del Gruppo I che si giocherà il 26 giugno.

La Svezia scenderà di nuovo in campo il 4 giugno contro la Grecia, quindi il debutto iridato nel Gruppo F contro la Tunisia, cui faranno seguito le partite contro Olanda e Giappone.