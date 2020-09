Altro che Vecino, nella Fiorentina il nuovo obiettivo del Napoli

Un centrocampista fisico, con centimetri e buoni polmoni, ma che possa comunque avvicinare il livello tecnico degli altri giocatori del Napoli. Questo l’identikit con cui Cristiano Giuntoli sta scandagliando il mercato, con l’obiettivo di accontentare Rino Gattuso, che ha chiesto un mediano diverso da Fabian Ruiz e Zielinski per il suo nuovo 4-2-3-1.

Vecino difficile, Duncan l’alternativa del Napoli

Un compito non facile per il d.s. azzurro, perché in cassa non c’è più denaro da investire: di qui l’idea Vecino, esubero dell’Inter che a Napoli verrebbe volentieri. L’operazione, però, fatica a decollare a causa dell’infortunio dell’uruguaiano: Aurelio De Laurentiis, infatti, pretende che l’Inter paghi lo stipendio del giocatore fino a novembre.

Ecco perché Giuntoli continua a guardarsi intorno: secondo il Corriere del Mezzogiorno, il dirigente azzurro avrebbe anche trovato l’alternativa a Vecino. Si tratta di Alfred Duncan, 27enne centrocampista ghanese (ma di passaporto italiano) finito ai margini del progetto della Fiorentina con l’esplosione di Castrovilli e l’arrivo in Viola di Bonaventura, Borja Valero e Amrabat.

Non solo: Commisso punta a portare a Firenze anche l’ex Samp Torreira, ingaggio che porterebbe i Viola a dover necessariamente cedere un centrocampista.

I tifosi promuovono l’idea di Giuntoli

Duncan è l’indiziato numero uno e il Napoli potrebbe presto fare la sua mossa: il ghanese corrisponde esattamente alle caratteristiche cercate da Giuntoli e potrebbe arrivare in prestito. L’idea Duncan, intanto, piace ai tifosi del Napoli.

“Duncan non mi dispiace – commenta Giancarlo su una pagina Facebook dedicata al Napoli -. Giocava nel 4-2-3-1 di De Zerbi nel Sassuolo. Questo può essere un acquisto intelligente. Lo prenderei in prestito con diritto di riscatto”.

“Ottimo giocatore”, aggiunge Vincenzo, mentre Diego spiega che: “Io l’avrei preso già da quando era al Sassuolo, ha fatto prima la Fiorentina come Amrabat”. Leonardo, inoltre, ricorda che Duncan non è solo un centrocampista muscolare: “Per me non è male… ha tanta forza ed ha pure un buon piede. Nel 2018/19 ha segnato anche 5 gol…”.

SPORTEVAI | 29-09-2020 11:33