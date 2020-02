Altro divorzio a Pesaro

Altro taglio in casa del fanalino di coda Pesaro.

“La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che in data odierna è stato rescisso il contratto che legava la società al giocatore Jaylen Barford fino al termine della stagione sportiva in corso. Il club ringrazia Jaylen per la professionalità dimostrata e gli augura buona fortuna per il futuro” si legge nella nota diramata dalla società biancorossa.

Per Barford si parla di un imminente approdo alla Virtus Roma.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 17:18