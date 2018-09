Altro errore di Vettel, brilla Raikkonen a Singapore

Ferrari a due facce nelle prove libere del Gran Premio di Singapore. Kimi Raikkonen nella seconda sessione a Marina Bay, svoltasi in notturna, centra il miglior tempo fermando il cronometro su 1'38"699: il finlandese precede il campione del mondo e leader del Mondiale Lewis Hamilton, secondo sulla sua Mercedes con il tempo di 1'38"710, e la Red Bull dell'olandese Max Verstappen (1'39"221). Quarto posto per Daniel Ricciardo, poi l'altra Mercedes di Valtteri Bottas.

Solo nono l'altro ferrarista Sebastian Vettel: il tedesco conferma il suo momento no andando a toccare a metà prova un muretto. Il quattro volte campione del mondo, nel corso del suo primo giro con le gomme hypersoft, gratta le protezioni con entrambe le ruote di destra e danneggia la sua monoposto, che perde liquido e deve rientrare ai box: sessione rovinata. "Hamilton è l'uomo da battere, però sono io il mio nemico. Solo pensando a noi e facendo tutto bene potremo portare a casa il titolo", aveva detto profeticamente il ferrarista giovedì. Si preannuncia in ogni caso grande equilibrio in gara: il passo di Mercedes, Ferrari e Red Bull è molto simile.

Tra i primi dieci anche le Renault di Sainz e Hulkenberg, la McLaren di Alonso e la Haas di Grosjean. Charles Leclerc, futuro ferrarista, è quattordicesimo.

I tempi (primi dieci)

1 KIMI RÄIKKÖNEN SCUDERIA FERRARI 1:38.699

2 LEWIS HAMILTON MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 00.011

3 MAX VERSTAPPEN ASTON MARTIN RED BULL RACING 00.522

4 DANIEL RICCIARDO ASTON MARTIN RED BULL RACING 00.610

5 VALTTERI BOTTAS MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPO 00.669

6 CARLOS SAINZ RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 01.575

7 ROMAIN GROSJEAN HAAS F1 TEAM 01.685

8 FERNANDO ALONSO MCLAREN F1 TEAM 01.760

9 SEBASTIAN VETTEL SCUDERIA FERRARI 01.934

10 NICO HÜLKENBERG RENAULT SPORT FORMULA ONE TEAM 01.969

SPORTAL.IT | 14-09-2018 16:50