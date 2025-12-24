Altro che Pio Esposito, è Palestra il tesoro della serie A: le big d’Europa lo vogliono. E Gattuso può lanciarlo con l’Italia

Barcellona e Bayern le ultime ad aggiungersi al gruppo di top club sulle tracce dell’esterno del Cagliari di proprietà dell’Atalanta

Pio Esposito è stata la grande novità dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali, ma nel prossimo mercato estivo sarà Marco Palestra il giocatore che potrebbe accendere una vera e propria sta tra top club: oltre all’Inter, diverse big europee sono sulle tracce dell’esterno dell’Atalanta oggi in prestito al Cagliari, entrato anche nel mirino del c.t. Rino Gattuso.

Palestra il sogno dell’Inter

L’Inter che mira a ringiovanire il proprio organico si coccola Pio Esposito, ma sogna Marco Palestra: l’esterno in prestito al Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, è un obiettivo per il presidente Beppe Marotta, che però non avrà vita facile per portare il giocatore in nerazzurro. L’Atalanta ha già respinto il primo assalto dell’Inter per il mercato di gennaio e a giugno la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente: su Palestra, infatti, è sempre più forte l’interesse di diverse big d’Europa.

I top club europei su Palestra

Arsenal, Chelsea e Manchester United sono i primi top club ad essersi interessati a Palestra, ma sia la stampa spagnola che quella tedesca riportano che l’esterno di proprietà dell’Atalanta è finito anche nel mirino di Barcellona e Bayern Monaco. Le grandi d’Europa, insomma, non sono rimaste indifferenti davanti alla qualità, alla corsa e soprattutto alla personalità che Palestra ha dimostrato nei suoi primi mesi da titolare in serie A, con la maglia del Cagliari.

La convocazione di Gattuso in arrivo

E tra gli estimatori di Palestra rientra anche il c.t. Rino Gattuso, che non ha nascosto di aver osservato con grande attenzione l’evoluzione dell’esterno destro con la maglia della formazione sarda. Solo qualche settimana fa, il commissario tecnico dell’Italia ha accostato il nome di Palestra a quelli di Bartesaghi e Zaniolo, inserendo i tre in una mini-lista di giocatori che potrebbero essere convocati in vista dei playoff validi per le qualificazioni ai Mondiali. E naturalmente, se dovesse arrivare la chiamata della Nazionale, il costo del cartellino di Palestra schizzerebbe verso l’alto.

Palestra verso l’addio alla serie A

Non che oggi l’esterno valga poco: nel rifiutare il primo approccio dell’Inter, l’Atalanta ha spiegato di valutare Palestra già 40 milioni di euro. Una cifra considerevole per un ragazzo di soli 20 anni al suo primo vero campionato di serie A, ma giustificata proprio dal grande interesse che il giocatore ha generato anche a livello internazionale. Con queste premesse, gli ostacoli per l’Inter – e per qualunque altro club italiano interessato al giocatore – potrebbero diventare insormontabili. E le probabilità che Palestra lasci la serie A per trasferirsi all’estero sempre più alte.