Altro no per il Palermo

Nuova delusione “politica” per il Palermo, alle prese con i ricorsi dopo la tumultuosa finale di ritorno dei playoff. Dopo il no del Giudice Sportivo al ricorso dei rosanero, che avevano chiesto la non omologazione del risultato della gara contro il Frosinone e il successo a tavolino per 3-0, anche la Corte sportiva d’appello ha infatti bocciato le richieste dei siciliani, confermando il 2-0 sul campo che ha permesso ai giallazzurri di festeggiare il ritorno in Serie A.

Confermata però la squalifica di due giornate al campo dei ciociari e l’ammenta di 25.000 euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi. Il Palermo ha comunque già annunciato la volontà di presentare ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 18:45