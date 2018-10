Altro rifiuto per la panchina del Real

Esonerato Julen Lopetegui dopo la manita incassata contro il Barcellona, la Giunta Direttiva del Real Madrid ha incaricato Santiago Solari di guidare la squadra nella tasferta di Coppa del Re contro il Melilla.

Nel comunicato ufficiale la società si impegna a sceglire una guida tecnica definitiva per la squadra entro e non oltre i 15 giorni.

Il presidente Florentino Perez era convinto di superare tutte le difficoltà e trovare un accordo definitivo con Antonio Conte, ma l’allenatore ex Juve e Chelsea non ha accettato la proposta del numero uno dei Blancos e ha confermato la sua intenzione di proseguire il suo anno sabbatico e concentrarsi sulla causa contro il Chelsea per il mancato versamento di 10 milioni e mezzo di euro.

La decisione dell’ex commissario tecnico della Nazionale è dovuta anche alla volontà dello spogliatoio, guidato dal capitano Sergio Ramos, di non averlo come guida tecnica, come dimostrato dal difensore spagnolo attraverso delle dichiarazioni dopo la sconfitta al Camp Nou.

Perez avrebbe contattato Michael Laudrup. Ma anche lui avrebbe rifiutato nonostante sia libero dopo la conclusione della sua avventura sulla panchina dell’Al Rayyan.

Intervistato da As, l’agente dell’ex calciatore di Barcellona, Real e Juventus, fra le altre, ha dichiarato: “Michael in questo momento non cerca una possibilità di allenare il Real Madrid, ma spera che un giorno ci siano le condizioni per farlo. Non ora. In questo momento la situazione non è favorevole, quindi no grazie”.

Così il club che ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League, non riesce a trovare un tecnico che voglia accollarsi il dovere di riportare risultati e vittorie alla Casa Blanca.

L’unica pista che al momento sembra essere percorribile, a esclusione della conferma di Scolari, è quella che porta al commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 20:10