Alvaro Bautista non si ferma più

Continua il dominio Ducati in Superbike.

Alvaro Bautista, facendo il bello e il cattivo tempo anche a Buriram, in Thailandia, domenica è arrivato al ‘sei su sei’, prendendosi anche Superpole Race e Gara 2. Niente da fare per Rea, costretto ad accontentarsi, e per un ottimo Lowes, terzo in entrambe le gare. ‘Macio’ Melandri due volte sesto.

Il 6 e il 7 aprile si torna in pista ad Aragon.

Classifica: 1. Bautista (Spa) 124; 2. Rea (Gbr) 98; 3. Lowes (Gbr) 69; 4. Van der Mark (Ola) 61; 5. Melandri (Ita) 54.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 11:20