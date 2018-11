Alvaro Morata choc: "Io vicino al baratro"

Alvaro Morata ha raccontato il suo momento di grande crisi nella scorsa stagione in un'intervista al Guardian. L'ex attaccante di Juventus e Real Madrid ha fortemente deluso nel suo primo anno nel Chelsea, tanto da farlo dubitare sulle sue capacità.

"Nessuno tranne mia moglie, sa quanto è stato difficile l’anno scorso e la passata stagione. Ora sto bene, ma nell’ultimo mese della scorsa stagione ero davvero molto vicino al baratro. Non poteva andare peggio di così. Quando tocchi il fondo, l’unica cosa che puoi fare è tornare indietro e provare a risalire".

Lo spagnolo ricorda così quei momenti: "Ci ho messo molto tempo per risalire, perché ho avuto un infortunio e quando giocavo non ero in forma, ma ora mi sento bene. Ho avuto un periodo in cui tutto andava storto e ad esempio se pioveva, ero arrabbiato perché pioveva e davo la colpa alla pioggia se sbaglia un gol e non segnavo. Erano solo scuse e questa non era una cosa buona".

"Onestamente, l’anno scorso scherzavo sempre nello spogliatoio perché avevo iniziato bene e stavo segnando dei gol. Ma l’infortunio, mi ha letteralmente ucciso, perché i medici non sapevano cosa avessi. Era tutto strano. A volte, quando sai di essere fuori per un mese, è ok nella tua testa, perché sai che è un mese. Ma quando stai cercando di dare il meglio e non sei nel tuo momento migliore, è difficile. Tutti possono avere un momento difficile, anche quando sei famoso capita. Le persone credono che vada sempre tutto bene, e invece non è così".

In questa stagione le cose vanno meglio: "Ora sto bene e sono molto felice. Anche se faccio gol, l’importante è la squadra. So che a volte sono nel bel mezzo di tutte le critiche quando la squadra non vince o magari addirittura perde. Ma non importa. Voglio vincere con questa squadra e abbiamo ottime possibilità di farlo. La cosa più importante è che, finalmente, ho trovato la strada giusta e la mia testa è ok. Nel calcio la condizione fisica è molto importante ma la testa lo è molto di più. Se non hai la testa, se la mentalità non è buona, allora sei nei guai. Ora fortunatamente sto meglio".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 13:20