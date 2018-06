Alvaro Morata spiazza tutti sul proprio futuro

Al Mondiale di Russia si registrano le prime eliminazioni clamorose. Dopo quelle dei tedeschi campioni del mondo, a distanza di poche ore è toccato agli eterni rivali Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dire addio alla competizione e forse all’ultima occasione di lottare fino alla fine per conquistare l’agognata Coppa del mondo, destinata a restare l’unico trofeo irraggiungibile per i grandi protagonisti del calcio mondiale dell’ultimo decennio. Poi c’è pure chi in Russia non è neppure andato, per scelta tecnica. Come Radja Nainggolan che, bocciato dal Belgio si è consolato cambiando squadra proprio a competizione in corso, passando dalla Roma all’Inter, e come Alvaro Morata, escluso in extremis dall’allora ct della Spagna Julen Lopetegui. Tante cose sono cambiate dal giorno delle convocazioni, ma a continuare a regnare è il mistero sulla futura destinazione dell’attaccante, in forza al Chelsea, ma reduce da una stagione piuttosto deludente.

In casa dei blues si attende una vera rivoluzione sul mercato, con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri al posto di Antonio Conte e ritocchi importanti nella rosa. Morata, acquistato un anno fa dal Real Madrid per 60 milioni, potrebbe essere sacrificato. Le proposte non mancano, dal Borussia Dortmund alla Juventus fino all’ipotesi Milan, sfumata però a causa delle note difficoltà societarie dei rossoneri e proprio quella del ritorno a Torino potrebbe essere lo scenario più concreto, magari in uno scambio con Gonzalo Higuain, valutato 60 milioni. Ma nella serata di sabato a prendere la parola è stato proprio Morata, attraverso un post su Instagram che sembra allontanare l’ipotesi di lasciare Londra: “Sono molto felice di ricominciare. Il passato è stato difficile, ma questa è soltanto una ragione in più per ricominciare a combattere” ha scritto lo spagnolo. Una frase che potrebbe condizionare l’intera estate di mercato e anche il futuro di Higuain, ora pronto a concentrarsi sul mercato dopo l’addio al Mondiale.



SPORTAL.IT | 30-06-2018 23:30