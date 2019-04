Alves e Sepe scuotono il Parma

Sei sconfitte su dieci partite del girone di ritorno e la quota salvezza che non si riesce proprio ad avvicinare.

Dopo una prima parte di campionato da rivelazione, il Parma segna il passo, ma è atteso nel turno infrasettimanale dalla trasferta di Frosinone che può permettere di chiudere o quasi i conti per la salvezza.

A scuotere il gruppo allora hanno pensato due dei leader dello spogliatoio, il portiere Gigi Sepe e capitan Bruno Alves, che hanno utilizzato i social.

"La calma è la virtù dei forti" ha scritto Sepe su Instagram.

Sullo stesso social network si è espresso Bruno Alves, che ha utilizzato un’espressione inglese: "Always be ready for everything and keep moving forward! Forza Parma". Ovvero “Sempre pronti a tutto e guardiamo avanti” le parole del portoghese, chiaro monito a dimenticare la gara contro l’Atalanta e concentrarsi sul “match-point” dello “Stirpe”.



SPORTAL.IT | 01-04-2019 23:00