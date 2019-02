Alvino a Marotta: Non è contro l'Inter errore più grave del Var

Lo sfogo di Beppe Marotta, che si è lamentato dell’errore di Abisso e del rigore concesso alla Fiorentina contro la sua Inter, ha fatto sorridere Carlo Alvino. Il ds nerazzurro è andato giù pesante: “Abbiamo subito un danno notevole, irreparabile nell’economia di questa stagione. Danno che per giunta arriva alla fine di una partita ben chiara e definita. Quando soggettività e oggettività si confondono, rimango molto deluso e basito. Da quando esiste la VAR, l’errore di ieri in Fiorentina-Inter è stato il più grave, oltre che grossolano. Episodio che ha dell’incredibile. Ripeto: spero non comprometta la stagione dell’Inter”. Parole che sono state riprese dal giornalista napoletano, durante il filo diretto con i tifosi su Radio Kiss Kiss Napoli.

BUONA MEMORIA – Per Alvino le cose non stanno così: “L’a.d. sportivo nerazzurro dice che l’errore di Abisso in Fiorentina-Inter è l’errore più grande dall’istituzione del VAR, ma il signor Marotta doveva aggiungere da quando sono dirigente dell’Inter; perché l’errore più grande che non ha compromesso una partita ma l’esito di un’intero campionato è quello commesso da Orsato in Inter-Juventus. Siccome Marotta era all’epoca un tesserato bianconero, evidentemente l’ha dimenticato“. Numerosi i commenti sui social: “Quello è stato l’errore più grande di un arbitro, anche perché ha deciso uno scudetto. Il Var non è intervenuto e non poteva intervenire”.

TUTTI I TORTI – C’è chi fa l’elenco dei presunti torti subìti dal Napoli: Gli errori stagionali più scandalosi sono quelli di Massa (a Genova gol regolare Milik annullato e mancato rigore per fallo di mano e rigore negato su Milik vs Roma), Chiffi (2 rigori negati col Chievo e anche peggio col Sassuolo in CI; male a Parma); Di Bello (2 rigori negati…) col Sassuolo mancato rosso Locatelli); Fabbri (mancato rosso Benassi 1° tempo e due rigori mancanti coi viola; gestione disciplinare a senso unico col Toro); Banti (gestione disciplinare scandalosa vs Juve); Doveri (rigore negato su Insigne a Milano e rosso inventato Ruiz)” e chi invece vorrebbe mettere una pietra sul passato: “Non è che se continui a parlare di quella partita, prima o poi, ti daranno lo scudetto a tavolino eh!”.

SPORTEVAI | 26-02-2019 14:33