Alvino ai tifosi del Napoli: Imparate da fan del Liverpool

La curva che intona “We’ll never walk alone” e sostiene la squadra dal 1′ al 90′ riempiendo lo stadio nonostante lo sconfortante 0-3 dell’andata, le sciarpe e gli striscioni sventolati, il coro costante e incessante: uno spettacolo la tifoseria del Liverpool ieri contro il Barcellona. Anfield Road è stata l’arma in più dei Reds per realizzare l’incredibile rimonta contro Messi e soci e le immagini da brividi con la squadra abbracciata a condividere i cori con i fan è ancora negli occhi e nelle orecchie di tutti. Anche di Carlo Alvino che però nel twittare i suoi elogi agli inglesi dà una lezioncina anche ai tifosi napoletani, facendoli infuriare.

LA PROVOCAZIONE – Alvino sui social scrive: “Dal calcio inglese abbiamo solo da imparare. In tutti i settori. Incominciamo da come si fa il tifo per la propria squadra. La prima lezione stasera da Anfield”. Non tutti i napoletani però sono disposti ad accettare lezioni: “Onore e plauso ai tifosi del Liverpool e alla squadra ma nn abbiamo nulla da invidiare ! Dica al nostro presidente di allestire una squadra più che competitiva vedrà la cultura sportiva e l’incitamento per 90°ed oltre ! I miei ossequi” o anche: “Io tifo Napoli da sempre e non ho bisogno di imparare nulla…come la stragrande maggioranza dei tifosi…in Napoli-Arsenal c’era la stessa spinta…dei tifosi, peccato non poter dire la stessa cosa della squadra”.

LE REAZIONI – E’ un fiume in piena di reazioni sdegnate: “Non biasimo chi preferisce restare a casa, con la tecnologia di oggi vedi le partite manco fossi a bordo campo! Se le infrastrutture (trasporti parcheggi posti visuale) permettessero di assistere ad uno spettacolo come ad Anfield lo stadio sarebbe sempre full!”. Nel mirino De Laurentiis e lo stadio San Paolo fatiscente: “Incominciamo da un Presidente che rispetti la propria gente senza trattarla come fosse feccia” o anche: “Pretendono che il pubblico sia fedele e innamorato sempre,anche se capisce che al timone c’è un Presidente che lo odia e che mira solo ed esclusivamente al proprio tornaconto”. Poi si passa alle scelte del club azzurro: “Impariamo da una società come il Liverpool che non vende i pezzi migliori ma si rinforza con Allison nonostante l’anno scorso sia andato in finale in Champions League. Poi se vogliamo parlare anche della differenza tra il San Paolo e l’Anfield Road il quadro è completo” e infine: “Fino all’anno scorso anche il San Paolo rispetto ad Anfield era così, facciamoci DUE DOMANDE”.

SPORTEVAI | 08-05-2019 08:54