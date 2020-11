Alvino anticipa l'undici del Napoli: La notte porta certezze

Nessuna rivoluzione nel modulo, nessun ritorno al passato, a quel 4-3-3 che era stato lo schieramento tattico annunciato da Gattuso al momento del suo avvento sulla panchina del Napoli, in nome della ‘restaurazione’ sarriana invocata da De Laurentiis dopo la parentesi Ancelotti. Contro il Milan gli azzurri giocheranno con lo schieramento più collaudato in questo scorcio iniziale della stagione, il 4-2-3-1.

Napoli-Milan, il Tweet di Alvino

Questa, almeno, è la convinzione di Carlo Alvino. Il giornalista di fede partenopea su Twitter profetizza la formazione del Napoli, almeno limitatamente alla fase offensiva. Ecco le scelte di Gattuso: “Pensa, credi, sogna e osa”, scrive Alvino. “La notte non porta consigli ma solo certezze… 4-2-3-1 con Politano, Lozano, Insigne e Mertens“.

Il ritorno del falso nove

Per la sostituzione di Osimhen, tornato malconcio dalla Nigeria e alle prese con un problema alla spalla, Gattuso sembra dunque orientato a riproporre Mertens nel ruolo di ‘falso nove’ che ha fatto le fortune sue e del Napoli nel secondo anno della gestione Sarri. Ancora panchina per Petagna, mentre non è chiaro chi dovrebbe agire da trequartista alle spalle del belga: Lozano, come suggerito da Alvino, oppure Insigne?

Napoli col 4-2-3-1, le reazioni dei tifosi

I sostenitori azzurri si interrogano non a caso proprio sulla posizione di Insigne, protagonista in nazionale e attualmente beneficiario di uno stato di forma invidiabile. “Insigne trequartista? Non sono convintissimo sinceramente”, sussurra un tifoso. “Giusto così…Rino avrà pensato al Milan dove lui era l’unico recuperatori di palloni però Ancelotti faceva giocare insieme Rui Costa-Kakà-Seedorf-Inzaghi e Sheva“, osserva Genny. “Credo più Politano trequarti, che viene indietro a legare”, ipotizza Francesco. “L’attacco alla profondità di Osimhen lo può dare anche Lozano…in fondo Ancelotti questo vedeva in lui…”, è invece la rivoluzione tattica proposta da Gaetano. Ma molti invocano anche l’utilizzo di Elmas: “Penso giocherà lui al posto di Lozano, dietro a Mertens“, azzarda Riccardo.

SPORTEVAI | 22-11-2020 11:14