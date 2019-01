Alvino anticipa: Mancini chiama un altro azzurro in Nazionale

Arriva dal tweet di Carlo Alvino una notizia che farà felici i tifosi del Napoli ed in particolare un giocatore di Ancelotti. Il giornalista napoletano anticipa le scelte dell’allenatore della nazionale per il prossimo raduno dell’Italia a Coverciano e scrive: “Dall’azzurro del Napoli a quello della Nazionale. Alex Meret sarà convocato dal CT Mancini per lo stage di lunedì. Con il portiere anche Lorenzo Insigne”.

LA RINASCITA – Non stupisce la scelta di Mancini che già dal primo giorno in cui si è insediato sulla panchina dell’Italia aveva sempre fatto il nome di Meret, anche quando era infortunato, come uno dei portieri da prendere seriamente in considerazione. I fatti gli hanno dato ragione, appena l’ex Spal è uscito dal tunnel di problemi iniziati nel ritiro di Dimaro, quando si fratturò il polso in allenamento, e proseguiti poi con una difficile riabilitazione, ha dimostrato di meritare tutti gli elogi fatti nei suoi confronti. Ancelotti l’ha buttato nella mischia non appena ha recuperato e Meret ha sempre risposto alla grande, scalzando nelle gerarchie Ospina. Sabato scorso è stata l’unica volta in cui il colombiano è tornato titolare ma solo perché Meret non aveva potuto allenarsi tutti i giorni e già in conferenza a San Siro Ancelotti è stato chiaro: “In coppa Italia tornerà a giocare Meret”.

LE PAROLE DEL CT – Lo stesso Mancini ha sempre detto in vista dei prossimi Europei: “Di quelli che ci sono nelle rosa attuale dico Chiesa, Pellegrini, Caldara e poi uno dei giovani portieri che abbiamo, che potrebbe essere Donnarumma o Meret. Con me Donnarumma non ha sbagliato una partita, poi aspetto Meret, valuto Cragno e tengo presente anche Perin”.

