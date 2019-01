Alvino attacca il Var: Non VARrendete, io non sto zitto

“Voi VARrendete? Io no! Se pensate che per timore di passare per quello che si lamenta sempre, io stia zitto, siete fuori strada. Un rigore negato ed una espulsione ridicola. E non se ne parla? Meglio chiagnazzaro che fesso!”. Gli episodi dell’ultima giornata di campionato, dal rigore negato a Insigne in Milan-Napoli e all’espulsione di Ruiz fino a quello che è successo in Chievo-Fiorentina, spingono Carlo Alvino ad alzare la voce su twitter. In tanti rispondono al giornalista napoletano ma non tutti sono sulla sua lunghezza d’onda: ” Mi raccomando non fare menzione degli errori tattici di Ancelotti, nascondiamo la polvere sotto il tappeto, mettiamo in evidenza gli errori arbitrali che così cresciamo!!”. Alvino replica: ” Mamma mia quanto rancore… Errori tattici? Di Ancelotti? Rido per non piangere. Io direi scelte coraggiose non del tutto premiate. Primo tempo male, secondo molto meglio ma anche le vittorie non possono e non devono coprire questo inaccettabile uso del Var”.

FAVOREVOLI E CONTRARI – Una buona parte dei follower è dalla sua parte: ” Sono disgustato da questo calcio. Perché il Var chiama il rigore su Cancelo e non quello su Insigne? Boh è uno schifo il calcio italiano” o anche: ” Assolutamente. Con arbitri diversi, il metro diventa automaticamente differente x via di differenti interpretazioni. Io spero che questo sport diventi il più oggettivo possibile. Ben venga la VAR … e per VAR intendo quella applicata nel primo girone anno scorso” ma in tanti sono rimasti delusi dalla prestazione degli azzurri: ” Giusto citare l’episodio di Fabian ma Carlo, i ragazzi al campionato non ci credono proprio più. Aspetto la partita di Martedì per togliermi dei dubbi. Non è possibile fare prestazioni sontuose con liverpool e psg e poi assistere a una roba come quella di sabato” o anche: ” Non ci credono più. Non sprecano neanche troppe energie. Tanto in Champions ci arrivano…secondi o terzi, cambia poco. Probabile che vogliano puntare a coppa Italia e El” e infine: ” Indubbiamente….ma Napoli irriconoscibile!!!”.

