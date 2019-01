Alvino, bordata alla Juve e tifosi infuriati

Il pesante ed inaspettato ko della Juventus in Coppa Italia ha avuto un enorme eco ed oltre a far sfumare il sogno del triplete per i tifosi bianconeri ha avuto anche l’effetto di far sfogare quelli che invece tifosi della squadra di Allegri non sono. Fra questi non poteva certo mancare Carlo Alvino, telecronista-tifoso del Napoli che con un suo intervento sul suo profilo ufficiale di Twitter ha fatto infuriare i tifosi juventini.

Ecco quanto ha scritto Alvino: “250 milioni spesi, 219 milioni di stipendi, un giocatore da 31 milioni all’anno, 27 punti in più in classifica. Uscire fuori dalla Coppa Italia contro l’Atalanta per chi dice che vincere non è importante ma l’unica cosa che conta si tratta di un fallimento senza precedenti!”. Non è ovviamente passato inosservato e paradossalmente il maggior numero di interazioni a questo tweet non sono di tifosi del Napoli bensì proprio di sostenitori bianconeri che hanno replicato piuttosto stizziti alle affermazioni del giornalista partenopeo, ricordandogli che anche. Napoli ha dovuto patire l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan di Piatek (e tra l’altro per la squadra di Ancelotti aumentano i rimpianti proprio perché senza la Juventus in ballo le chance di vincere la coppa sarebbero cresciute esponenzialmente). Per quanto riguarda la truppa bianconera invece toccherà sgombrare immediatamente la testa dopo la partita di Bergamo e rituffarsi al meglio in campionato, dove Cristiano Ronaldo e compagni sono attesi da un match casalingo contro il Parma, in programma sabato prossimo fra le mura amiche dello Juventus Stadium.

SPORTEVAI | 31-01-2019 10:23