Alvino: C'è dittatura calcistica e servilismo verso i soliti noti

Nel suo linguaggio uno dei tormentoni che l’ha reso famoso è il riferimento ai “non colorati” quando deve parlare della Juventus, ovvero i bianconeri. Si sa che Carlo Alvino, direttore di TvLuna, ha poca simpatia nei confronti della Juventus e quando può – e a volte anche quando non può – spara a zero contro i rivali di sempre. Parlando a Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Porompomperoperò” Alvino si è indignato nel sentire la campagna a favore di Bernardeschi perchè indossi in nazionale la maglia n.10 di Insigne, attualmente out per infortunio: “Bernardeschi, secondo quanto afferma la stampa nazionale, meriterebbe la numero 10 dell’Italia al posto di Lorenzo Insigne? Prendesse la 10 e quella che vuole lui. In Italia c’è una dittatura calcistica in favore di quelli là…”.

CASO KEAN – Che tutto quello che tocchi anche solo tangenzialmente la Juventus venga subito innalzato è un tema che fa arrabbiare Alvino che aggiunge: “Si pensi a quanto sta accadendo a Kean. Il ragazzo è stato pompato a dismisura solo perché fa parte di quelli lì. Così si fa solo del male al ragazzo. In telecronaca Bonucci è stato paragonato a Franz Beckenbauer: è finito il calcio…”. A un tifoso juventino che chiama per provocare poi dice: “Ma com’era questa Vecchia Signora quando era giovane?”. Poi rimarca: “C’è un servilismo strisciante verso questa dittatura calcistica cui facevo riferimento prima”.

