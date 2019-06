Alvino: ecco chi sarà il giocatore sacrificato per Manolas

In terra partenopea tiene banco principalmente l’enorme delusione per l’approdo di Maurizio Sarri ad una nemica storica come la Juventus. Ma c’è bisogno anche di programmare la prossima stagione per puntellare la rosa e sistemare i reparti, specialmente la difesa dopo la partenza verso la Spagna di una colonna portante come Raul Albiol. La dirigenza del Napoli non è certo rimasta a guardare e si sta muovendo per portare all’ombra del Vesuvio uno dei migliori centrali della Serie A.

La proposta – Come in molti sanno il Napoli è a un passo da Manolas, difensore greco attualmente alla Roma. La sua clausola rescissoria è di 36 milioni di euro ma le due società potrebbero accordarsi in maniera diversa, magari inserendo qualche giocatore napoletano nell’affare. Si è parlato di Mertens come contropartita, cosa che ha spaventato i tifosi, ma a quanto pare possono dormire fra due guanciali.

Tranquilli, non partirà – Carlo Alvino, giornalista napoletano, intervenendo in radio ha parlato della trattativa confermandola ma smentendo un coinvolgimento dell’attaccante belga. Queste le sue parole: “Per Manolas il club azzurro ha proposto soldi più una contropartita come Diawara. Non è stato mai proposto invece Mertens, che è considerato incedibile dalla dirigenza così come per Ancelotti. L’unico nome fatto alla Roma è stato quello di Diawara”. Resta quindi soltanto da capire se questa soluzione soddisferà la società capitolina guidata da James Pallotta, oppure se sarà necessario versare l’intero importo della clausola rescissoria.

SPORTEVAI | 17-06-2019 13:43