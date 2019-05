Alvino fa chiarezza: La verità sul tesoretto del Napoli

Lozano, Trippier, Veretout, Diego Costa: sono tantissimi i nomi accostati al Napoli quando il mercato non è neppure iniziato, nomi che non scaldano più di tanto il cuore dei tifosi, almeno di quelli che reputano insoddisfacente la stagione condotta dagli azzurri e che pretendono investimenti massicci sul mercato da parte del presidente De Laurentiis.

Il tesoretto – Il ‘conto della serva’ è presto fatto: tra diritti tv, quote Champions, premi e ricavi vari il Napoli incasserà nelle prossime settimane 70-80 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per potenziare la squadra. Carlo Alvino, però, gela i facili entusiasmo. L’ex telecronista Sky prova a fare chiarezza e, intervenendo a Radio Kiss Kiss, spiega: “Sento molti parlare di questo fantomatico tesoretto, ma l’equazione non è semplice. Molto dipenderà da quanto il Napoli incasserà dalle cessioni, in primis dai giocatori in prestito. Poi venderà alcuni dei calciatori in organico, ma è difficile quantificarne il numero. In ogni caso la certezza è che non ci saranno rivoluzioni”.

I sicuri partenti – Solo due calciatori, per Alvino, potrebbero lasciare gli azzurri a breve: “Credo proprio che Hysaj e Mario Rui possano salutare davvero il Napoli, ma prima bisogna vedere se arriveranno richieste e se saranno adeguate. Bisogna sempre confrontarsi col mercato, in uscita come in entrata: facile fare certi nomi, ma come la mettiamo con gli ingaggi?”.

SPORTEVAI | 11-05-2019 15:55