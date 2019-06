Alvino gela gli entusiasmi: James viene solo a una condizione

Che piaccia ad Ancelotti è cosa nota: fu lui a volerlo al Bayern nonostante gli alti e bassi al Real Madrid ed è stato lui a chiederlo a De Laurentiis. Che lo stesso presidente del Napoli ci stia pensando è egualmente vero: così come è stato fermo nell’escludere Icardi, Adl ha aperto una porta per James Rodriguez (“vediamo”) ma quante possibilità ci sono che il fantasista colombiano possa vestire la maglia azzurra? I momenti di ottimismo si alternano con brusche frenate e un termometro della situazione sono i tweet di Carlo Alvino. Il direttore di TvLuna, addentro alle segrete cose del mondo Napoli, prima ha fatto sapere che il giocatore vuole solo il Napoli ed ha già informato anche il Real, poi con un post successivo ha un po’ raffreddato gli entusiasmi.

IL TWEET – Alvino scrive l’unica soluzione a suo avviso che possa portare all’arrivo del trequartista: “Spalmare l’ingaggio di James su un contratto lungo è un’ipotesi futuribile, il Napoli al momento ha garantito al calciatore 6,5 mln. Si cerca di convincere il Real Madrid, l’operazione si fa ad una condizione (prestito oneroso a 4/5M€, con diritto di riscatto)”. Una soluzione che difficilmente può piacere al Real. I tifosi si dividono tra ottimisti (“Un’operazione del genere, di questa importanza. Dopo che James ha detto che vuole solo il Napoli. Con la volontà di tutti bisogna a tutti i costi cercare di far si che quest’affare si faccia, ad ogni modo”) e pessimisti (“Possiamo dire addio al buon James…. Sempre le solite cose, sempre i soliti 1000 nomi impossibili….. Alla fine il nostro Presidentissimo dirà “nn è venuto ma ho trattenuto tutti….” ).

LE REAZIONI – Non c’è grande fiducia nel buon esito della trattativa: “Se salta l’operazione, a queste cifre, dopo che un calciatore del genere ha dato la propria disponibilità, significa che questa società è davvero pietosa e senza speranza” o anche: “Se fosse vero significa che difficilmente verrà. Almeno l’obbligo di riscatto … Questo è davvero un fenomeno. Farselo sfuggire è da idioti. Darebbe di nuovo entusiasmo” oppure: “Carlo è un po’ difficile, dato che il Real ha bisogno di cash ma magari la volontà del ragazzo può fare la differenza”. E’ soprattutto la diffidenza nei confronti del presidente a farla da padrone: “Se De Laurentiis non ha nemmeno 40-45 milioni da cacciare, allora non andremo mai da nessuna parte e se non compra James spero davvero che Ancelotti se ne vada da Napoli”. Infine: “Non farci mettere il pensiero inutilmente, inoltre la vera speranza è che non vada via uno forte per il suo arrivo. Sennò stiamo sempre sullo stesso livello e non si cresce mai”.

SPORTEVAI | 12-06-2019 09:05