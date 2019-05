Alvino gela Napoli su un giocatore del Chelsea: E' fuori portata

E’ già in fase caldissima il mercato in casa-Napoli. Tutti aspettano i colpi che Ancelotti dovrebbe garantire al suo secondo anno sulla panchina azzurra e anche se lo stesso tecnico ha messo le mani avanti (“non verranno giocatori dall’ingaggio di 10 milioni all’anno”) circolano nomi che fanno sognare la tifoseria. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Kovacic. L’ex play dell’Inter, ora al Chelsea, sta giocando poco e amerebbe tornare in Italia ma per Carlo Alvino è destinato a rimanere solo un sogno.

LA FONTE – Il direttore di TvLuna parte dalle parole di Cortese, che avrebbe suggerito a De Laurentiis il nome di Kovacic, e con un tweet precisa: “Fino al termine del campionato non mi dedicherò ad approfondire notizie dì calciomercato. Però partendo dal “suggerimento” Kovacic, a parte le sue caratteristiche tecniche, è uno di quei giocatori fuori dalla portata del Napoli. Evitiamo di correre dietro a piste impossibili . Tra l’altro Fonti vicinissime al Napoli mi hannno svelato la risposta: ottimo giocatore ma poco incline alla fase difensiva per il calcio di Ancelotti“.

LE REAZIONI – La piazza napoletana replica con delusione. Se molti non si strappano i capelli perchè non ritengono Kovacic un giocatore che sposta gli equilibri (“una vera delusione con Sarri al Chelsea, non gioca bene da anni, anzi forse è stata solo un’eterna promessa” o anche “è sopravvalutato. E non hai mai fatto la differenza”) la preoccupazione generale è sui profili che sono invece alla portata del club azzurro: “e se Kovacic è impossibile (giocatore qualunque a parer mio pompato dai media) stiamo proprio nguaiatielli… e se lo dici tu, portavoce della società… ” o anche: “Non c’è nessun giocatore alla portata del Napoli a meno che non provengano dall’Empoli o dal Carpi. Figurati dal Chelsea”. Il pessimismo sul mercato dilaga: “I prossimi acquisti del Napoli in estate saranno Kiyine dal Chievo, Benaccer e Di Lorenzo dal’Empoli, e Lazzari della Spal e forse se ci fanno un grosso sconto, Lasagna dell’Udinese.Altro che Lozano, Kovacic, Cavani, Grimaldo ecc. figurati se questi vengono al Napoli” o anche: “Se Kovacic è fuori portata allora escludiamo il 70% di quello che si parlerà nei mesi a venire.. Comunque secondo Me è appena fuori dai “parametri” del Napoli e forse un piccolo rischio ci sta..” e infine: “on arriveranno i top player e va bene, ma con i Veretout, Lazzari e calciatori di questa fascia dove vogliamo andare?”.

SPORTEVAI | 03-05-2019 09:49