Alvino: "Le tre fesserie sul mercato del Napoli”

Ora che per Kostas Manolas manca solo l’ufficialità, i tifosi del Napoli attendono di sapere se e quando si concluderà l’altra grande trattativa del calciomercato degli azzurri, quella per portare James Rodriguez alla corte di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore sono spuntate voci che vorrebbero l’Atletico Madrid e anche il Manchester United interessate al trequartista colombiano, due concorrenti che potrebbero mettere in crisi il piano del Napoli nella trattativa con il Real Madrid. Non solo: altri mezzi di informazione hanno accostato Zlatan Ibrahimovic alla maglia azzurra, proponendolo come alternativa proprio a James.

ALVINO SMENTISCE. Queste indiscrezioni, però, sono state seccamente smentite da Carlo Alvino, giornalista molto informato sulle questioni riguardanti il mercato azzurro. Con un tweet, Alvino ha definito tali voci delle “fesserie”. “ Oscar per la fesseria della giornata se la giocano alla grande James-Atletico e Ibra-Napoli – ha twittato il giornalista – . Fate i seri! E mi raccomando Keep Calm and Carry On… come mi piacciono gli inglesismi”.

LA TERZA “FESSERIA”. Nei commenti al tweet, il numero delle “fesserie” è aumentato. “Aspie’ Carletto e questa non la metti sul podio?”, twitta un follower aggiungendo il link alla notizia dell’irruzione dello United nella trattativa per James. “Mi era sfuggita – la risposta di Alvino -. Allora le fesserie passano a 3”. E a chi lo accusa di essere “l’ufficio stampa del Napoli” e di avere poco rispetto per il lavoro dei colleghi, Alvino replica secco: “Essere te stesso a tutti gli effetti è la più reale forma di rispetto nei confronti di chiunque”. Insomma il giornalista è stra-sicuro dell’arrivo di James in azzurro: considerato che aveva anticipato anche l’approdo di Manolas, l’entusiasmo dei tifosi azzurri è autorizzato a crescere.

