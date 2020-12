Alvino: "Napoli come la Juve? Non c'è pudore"

Il Napoli ha vinto a Crotone e lo ha fatto con pieno merito. Gli azzurri di Rino Gattuso salgono a quota 20 in classifica, una graduatoria che deve tenere conto delle decisioni del giudice sportivo in merito al caso Juventus-Napoli. Per gli azzurri quindi c’è il punto di penalità e la sconfitta proprio contro i bianconeri.

Il tweet di Alvino

Ma il giornalista e tifoso del Napoli, Carlo Alvino si scaglia contro la Gazzetta dello Sport che nella sua edizione online per commentare la vittoria degli azzurri parla di “aggancio alla Juve”. Una scelta che al giornalista proprio non piace che si sfoga: “Un po’ di pudore solo questo chiedo. Pudore. Ma quale aggancio, 17 punti loro, 21 punti noi ed entrambe una partita in meno. Il Napoli oggi ha 4 punti più di loro. Tutti onestamente conquistati sul campo”.

La vicenda Juventus-Napoli continua a far discutere e lo farà ancora a lungo. I gradi di giudizio per il momento sono due ma la battaglia del club del presidente De Laurentiis continuerà così come quella di supporter e addetti ai lavori vicino al club azzurro. Tutti chiedono a gran voce la possibilità di disputare la gara con i bianconeri.

La reazione dei social

Le parole del giornalista scatenano un vero e proprio putiferio nel mondo dei social. “Pensiamo al nostro percorso – l’invito di Giovanni – lasciamo stare gli altri”. Mentre Pino scrive: “Accetto le sconfitte quando sono meritate. Stasera vittoria netta e senza giustificazioni”. Mentre Enzo commenta: “Non mi piace mettermi al loro livello di negazionismo, resto fiducioso sui ricorsi, ma al momento leggo la classifica come è”. Mentre c’è chi sposta tutte le responsabilità su De Laurentiis: “Bisognava far capire che non ci si poteva abbandonare ai capricci del presidente di turno. Pena il naufragio del campionato. Rivolgerei le sue giustissime recriminazioni al presidente del Napoli”.

Il paragone

Ma più che le disquisizioni su classifica e decisioni del giudice sportivo, i tifosi del Napoli storcano il naso per un paragone contenuto nell’articolo della Gazzetta, che mette insieme Insigne e Maradona. “Ma io piuttosto dire che la stupidaggine è Insigne fa Diego”, scrive Mair. Anche Angelo sulla stessa linea: “Io da interista dico che bisognerebbe anche evitare paragoni con Diego, senza togliere niente a Insigne”.

SPORTEVAI | 07-12-2020 09:06