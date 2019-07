Alvino: "Napoli, Elmas non è il solo centrocampista in arrivo”

Eljif Elmas non sarà l’unico rinforzo in mediana del Napoli. Ne è sicuro Carlo Alvino, che a Radio Kiss Kiss ha spiegato come, a suo parere, Carlo Ancelotti avrà presto a disposizione anche un altro interno di centrocampo. Il macedone è ormai un acquisto sicuro, manca solo l’ufficialità da parte del Napoli, ma numericamente gli azzurri potrebbero avere bisogno di un altro rinforzo, specie se Ancelotti dovesse perdere qualche giocatore sul fronte cessioni.

LA TESI. “Sono convinto che oltre ad Elmas il Napoli comprerà un altro centrocampista – ha spiegato Alvino in radio -. Marko Rog sembra molto vicino al Genoa e questo obbligherebbe il Napoli a comprare un altro centrocampista”. La questione, oltre che numerica, è anche tecnica. Elmas è un giocatore polivalente, che sa difendere e attaccare, ma ha tra le sue armi migliori la visione di gioco e gli inserimenti in area, non il recupero del pallone. Se dovesse partire Rog, l’unico vero interditore in rosa rimarrebbe Allan, giocatore che rappresenta un titolare inamovibile per gli azzurri, ma che nell’arco della stagione avrà comunque bisogno di rifiatare.

VICE-ALLAN. Per questa ragione, il Napoli potrebbe decidere di andare a prendere un altro centrocampista: un giocatore forte fisicamente, con una certa attitudine alla fase difensiva e al recupero alto del pallone. Una caratteristica, questa, che sarà assolutamente fondamentale nel Napoli della prossima stagione: Ancelotti ha già chiarito di volere una squadra aggressiva, che recuperi palla nella trequarti avversaria e ribalti velocemente il campo. Per questo tipo di gioco ad alta intensità il solo Allan potrebbe non bastare per una stagione intera.

SPORTEVAI | 12-07-2019 13:58