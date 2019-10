Alvino perde la calma: Vergogna, siete tutti vili

Il successo del suo Napoli con la doppietta del ritrovato Milik non è stato sufficiente a far passare una serata tranquilla a Carlo Alvino. Il direttore di TvLuna è rimasto allibito quando in serata ha assistito a Juventus-Bologna. Il rigore non concesso allo scadere per il mani di De Ligt ha scatenato la sua indignazione, prontamente esplicitata via social.

LA RABBIA – Il giornalista napoletano si è arrabbiato sia per l’arbitraggio di Irrati, sia per il post-partita quando ha trovato troppo compiacenti i giornalisti che intervistavano Sarri, quasi ignorando l’episodio-chiave del match.

IL TWEET – Carlo Alvino scrive su twitter: “Troveranno commentatori compiacenti a caccia di giustificazioni regolamentari, faranno riferimenti ad altri episodi, diranno che poi alla fine tutto si pareggia, ma per quanto mi riguarda è solo la conferma di una vergogna senza fine!!! Vili a confronto. Intervistato e intervistatori”.

LE REAZIONI – I tifosi del Napoli ovviamente si accodano nei commenti: “Gente senza spina dorsale! Grande Adl che lo ha ricordato recentemente! Per avere diritto al gettone di presenza i commentatori non possono fare domande scomode ai senza colorati!”.

LA RIVOLTA – Tanti follower si dicono esasperati: “Bisogna che i presidenti delle altre squadre di A si mettano d’ accordo a non far scendere in campo nessuna delle proprie squadre contro di loro. Vinceranno i campionati senza giocare neanche una partita, ma perderanno soldi”.

L’IRONIA – C’è chi prova a buttarla a ridere: “Irrati era assente alla riunione nella quale hanno spiegato agli arbitri le nuove regole sui rigori. Ora sì che si spiega…” o anche: “Carlo, purtroppo hanno deciso che ne dovranno vincere 10 di seguito, hanno due squadre per farlo ma quando non bastano li aiutano gli arbitri, il problema è nostro che seguiamo questo campionato pagando abbonamenti doppi”.

LA REPLICA – Tanti però anche i tifosi della Juve che ribattono: “Legga il regolamento e poi parli di vergogna senza fine. Mi saluti Mertens e Callejon che giocano a fare i tuffatori” o anche: “Eh lo so, col Var non dare il rigore del primo tempo, dopo un così chiaro fallo subito da De Ligt, che subisce una bella cravatta, è uno scandalo” e infine: “Il rigore di Mertens a Firenze ? Quello contro il Liverpool ? Gli errori arbitrali ci sono per tutte le squadre tutte le domeniche. BASTA”.

SPORTEVAI | 20-10-2019 09:41