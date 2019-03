Alvino punge la Juve: Che Ajax, eppure l'Olanda è poco allenante

Elogiare qualcuno, per colpire qualcun altro. Ovvero la Juventus. E’ il senso del tweet di Carlo Alvino che nel dirsi estasiato per lo spettacolo dell’Ajax che umilia il Real Madrid, scrive: “Quanto è bello veder giocare bene al calcio. Gli olandesi danno spettacolo. E non venitemi a dire che l’Eredivisie è più allenante della serie A. Non so come finisce ma questo è il calcio che mi piace vedere”.

CHI PIANGE – Chiaro il riferimento ai bianconeri che si incepperebbero in Europa perchè la serie A è poco performante e competitiva. Fioccano i commenti: “Quelli che in Italia dicono che la Serie A sia poco allenante sono i veri piagnoni. Una squadra senza un gioco non potrà mai vincere in Europa…regolarmente!” o anche: “Considerando che il PSV ultimo nel girone “ridicolo” dell’Inter è sopra questo Ajax, direi che non essere aiutati dagli arbitri li allena a giocare sempre a calcio e non a tuffarsi alla prima difficoltà”, oppure: ” ..hai perfettamente ragione nn a caso questa è la stessa sorte che capiterà alla Juve, .chiaramente prenderà 4 palloni dall’Atletico” .

LE REAZIONI – Qualche tifoso del Napoli gonfia il petto: “Per la cronaca il Napoli ha acquistato dall’Ajax due grandi talenti: Milik e Younes, coetanei ed ex compagni di molti dei ragazzi stasera in campo al Bernabeu. È bene ricordarlo”, o addirittura: ” Noi per tre anni abbiamo avuto lo stesso tipo di gioco con calciatori più forti… non abbiamo raggiunto lo stesso risultato a mio avviso per due motivi… 1) il Real non era lo stesso di ieri sera … 2) Questi ragazzi rispetto ai nostri non hanno la stessa pressione addosso”. Qualche altro invece critica proprio l’operato del club azzurro: ” Ecco cosa vuol dire investire seriamente sul settore giovanile…non è solo questione di fatturato!!!”.

SPORTEVAI | 06-03-2019 11:59