Alvino rivela quando Manolas sarà a Dimaro

Il primo acquisto è stato Di Lorenzo, il secondo Manolas ma il Napoli non si fermerà sicuramente qui. Il tweet presidenziale di conferma dell’arrivo del difensore greco, preso dalla Roma pagando la clausola di 36 milioni, non è in verità ancora arrivato (si aspettano le visite mediche) ma non ci saranno sorprese. Il giocatore vestirà l’azzurro, ma quando si unirà ai compagni che sabato partono già per il ritiro di Dimaro? Lo rivela con un tweet Carlo Alvino.

IL TWEET – Il giornalista di TvLuna sui social annuncia: “Segnatevi questa data per dargli il benvenuto. Sabato 13 luglio arrivo e primo allenamento a Dimaro per Kostas Manolas“. In pratica una settimana dopo l’inizio del ritiro del Napoli in Val di Sole. Non si sa ancora se il difensore sarà anche presentato ufficialmente alla stampa ma è probabile che partecipi agli incontri serali con i tifosi già fissati dal club nel dettagliato programma del ritiro che, oltre alle amichevoli, prevede anche serate di spettacolo, musica e di bagni di folla con i fan.

LE REAZIONI – I tifosi accolgono con piacere la notizia ma chiedono più trasparenza: “Bene, però Carlo non mi sta piacendo la gestione della società sui nuovi acquisti. Di Lorenzo fu ufficializzato con una foto, dopo una settimana dalle visite mediche, e Manolas invece non è stato ancora ufficializzato. Non capisco perché tutto questo” e anche: “Vogliamo la presentazione per il nuovo guerriero!!”. C’è chi si sorprende: “Perchè 13 luglio ? Scusa ma non può partire con gli altri già il 6 non avendo partecipato a nessuna coppa ?” ma la stragrande maggioranza dei tifosi in testa ha un solo sogno: “Ma James lo vedremo a Dimaro?” e con tanti altri tweet dello stesso tenore, con il popolo azzurro che chiede notizie sull’acquisto del colombiano.

SPORTEVAI | 03-07-2019 10:18