Alvino: Rosso a Sturaro perchè non è più juventino, è polemica

Prima c’erano le polemiche sulle presunte plusvalenze fittizie, ora l’ironia su un trattamento arbitrale diverso visto che non gioca più nella Juventus. Non c’è pace per Sturaro, espulso ieri al San Paolo dopo l’intervento del Var che ha modificato in rosso il cartellino giallo inizialmente estratto dall’arbitro. Il giornalista napoletano Carlo Alvino twitta con un occhiolino ironico: “Sturaro dimentica che ora indossa la maglia del Genoa…” ma non trova consensi nè su sponda napoletana, nè ovviamente su quella bianconera.

LE REAZIONI – Gli stessi tfosi azzurri, amareggiati per il pari col Grifone e per l’andamento in discesa della squadra, non abboccano all’amo: “Carlo, però hanno ragione, stai sempre a pensare a loro…pensa a commentare io Napoli ca stammo facendo solo figur’e m..” o anche: “Penosi Penosi non si vince con l’Arsenal così. E tu pensi alla Juve…”, oppure: “Carlo puoi ironizzare quanto vuoi ma il dato di fatto è che la Juve è sopra di 20 punti e non ci si deve attaccare sempre agli arbitri. È la squadra più forte oggettivamente”. I fan partenopei hanno poca voglia di attaccare l’eterna rivale: “Il problema è che qualcuno negli ultimi tempi ha dimenticato che indossa la maglia del Napoli!! Troppa sufficienza!!!” e infine: “Vott’a fernì stu sperpetuo…girone di ritorno avvilente e mediocre”.

L’OSSESSIONE – Rincarano la dose i tifosi bianconeri: “Maresca da Nocera inferiore !! Un napoletano arbitra il Napoli” o anche: “Brutta bestia..l’ossessione! Incapaci di battere il Genoa in 10 Ma pensano alla Juve !!! -20 la Siberia è sbarcata a Napoli!” oppure: “Siete talmente frustrati che mettete sempre la Juve in mezzo alle vostre chiacchiere”. Tutti sottolineano il gap enorme tra le due squadre: “Continua a guardare il dito… mentre la luna ti mostra un bel -20…” e infine: “Carle’ ti posso far avere una fornitura di maalox che presto ti servirà, come stai a meno 20???”.

SPORTEVAI | 08-04-2019 10:43