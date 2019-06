Alvino spegne un sogno di mercato dei napoletani

Il suo nome accostato al Napoli ha fatto sobbalzare tanti tifosi: gli azzurri su Lukaku, possibile? Il bomber del Manchester United, nazionale belga, è nel mirino da tempo dell’Inter ma De Laurentiis starebbe pensando a lui per accontentare Ancelotti. Un’operazione onerosa ma che al Napoli costerebbe di meno, in virtù del decreto crescita che agevola e non di poco le uscite fiscali delle imprese meridionali. Al club azzurro lo stipendio del giocatore, in base a una tassazione massima del 30% per chi assume chi si trasferisce in Italia ma che diventa del 10% per le imprese del Sud – costerebbe solo 7 milioni netti a stagione. Il Napoli inscriverebbe a bilancio una cifra lorda di 33 milioni, ben lontani dai 55 che servirebbero normalmente.

LA SMENTITA – A raffreddare gli entusiasmi dei tifosi arriva però un tweet di Carlo Alvino. Il direttore di TvLuna, da sempre vicino alla società, scrive sui social: “Visto che siete già in tanti a chiedermelo vi dico che il Napoli non ha mai pensato a Lukaku. E nemmeno mai ci penserà. Assolutamente fuori portata per il club decreto o non decreto. Fantacalcio? Fantamercato? Fate voi. Si lavora su altro e ci sarà bisogno di tempo per chiudere…”. Quindi ad una domanda precisa sul famoso decreto risponde: “Il decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento e al momento non si conoscono i tempi. Quindi si parla di qualcosa che tecnicamente “non esiste”…”.

LE REAZIONI – Inevitabile la delusione dei tifosi: “Bisogna essere realisti e capire la realtà e potenzialità del Napoli che non è Juve,Real,City” o anche: “Il Napoli prende solo giovani semi sconosciuti di belle speranze ( scommesse ). Non ci siamo mai illusi… Anche vendendo Allan, Insigne e tutti quelli fuori dal progetto non prenderà un giocatore di “nome”, oppure: “La Juve prende Chiesa.. E noi. Di. Lorenzo… Come si può lottare con loro?”. C’è chi spera ancora nel nome forte: “Aspetteremo e tu hai l’aria di chi si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa…” e chi chiosa: “Forza Napoli ma ci vuole un attaccante da 25 gol a stagione”.

SPORTEVAI | 05-06-2019 10:37