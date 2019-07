Alvino toglie ogni dubbio sulla trattativa calda del Napoli

A Dimaro il Napoli ha cominciato la preparazione in vista della nuova stagione, con qualche volto nuovo e soprattutto con qualche importante colpo di mercato ancora da piazzare. Proprio per quanto riguarda le trattative ancora da chiudere quella che sta tenendo i tifosi con il fiato sospeso è ovviamente quella relativa al calciatore colombiano James Rodriguez, che ha da poco terminato la Coppa America con la sua nazionale (e dove i “cafeteros” non sono andati benissimo).

Basta menzogne – Nelle ultime ore a far sobbalzare i sostenitori partenopei ci hanno pensato i media stranieri con voci dalla Spagna che han fatto tremare il Napoli. Il tutto relativo ad un interessamento dell’Atletico Madrid. Ma a spegnere la cosa ci ha pensato il giornalista Carlo Alvino, che nel corso di una trasmissione su TvLuna ha attaccato duramente le fonti iberiche: “La voce è cominciata in Colombia, poi è stata ripresa dal quotidiano spagnolo As, sempre ben informato sul mondo del Real Madrid. L’Atletico sarebbe pronto a spendere 42 milioni cash per soffiare James Rodriguez al Napoli. Ma forse di domenica avevano qualche redattore in vacanza perchè la verità è che James vestirà la maglia del Napoli, ed io continuo a dirlo, per un’operazione storica”.

Mendes ad orchestrare – Secondo Alvino dietro questa fuga di notizie (vere o false che siano) ci sarebbe il procuratore del calciatore Jorge Mendes, che avrebbe messo in moto un meccanismo per costringere il Napoli a dare finalmente un’accelerata alla trattativa, mentre da parte del club campano l’intenzione è quella di fare le cose con calma, consci che alla fine l’affare andrà in porto.

