Davide Alviti ha fatto il punto della propria situazione con la Tribuna di Treviso.

"Treviso è la mia priorità, ma voglio valutare con calma tutti gli scenari – ha raccontato -. Non mi aspettavo quel tono da parte del presidente e mi è dispiaciuto leggere quelle parole da una persona a cui voglio bene. In questo momento sto valutando le proposte di altre squadre di Serie A, Trieste e non solo".

SPORTAL.IT | 10-06-2020 10:00