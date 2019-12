Amarcord Thiago Motta a pochi giorni dal derby

Sarà un derby particolare per Thiago Motta, che si troverà ad affrontare nel derby della Lanterna la Sampdoria di Claudio Ranieri, un tecnico che conosce molto bene per i comuni trascorsi all'Inter, uno da giocatore e uno da allenatore: "Mi dispiace se Ranieri è arrabbiato con me – ha dichiarato ai microfoni di Dazn, riferendosi a quando scelse di lasciare l'Inter allenata allora proprio dal tecnico romano per approdare al Paris Saint Germain -. Ho enorme rispetto per lui. È sempre un allenatore interessante, prende una squadra e la cambia totalmente mettendoci la sua filosofia. Con tutto quel che ha fatto in carriera, ha sempre una voglia incredibile. Gli voglio un gran bene e lui lo sa".

Sul match di sabato sera, Thago Motta ha poi aggiunto: "Il derby non è cambiato per niente. Genova è una città con due società molto importanti. Per strada la gent, ti chiede solo del derby, cambia tutto se lo vinci".

SPORTAL.IT | 09-12-2019 17:05