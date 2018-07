Amato Ciciretti rimane un rebus

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa.

"Il mercato è dinamico e vediamo cosa accade nei prossimi giorni – ha detto -. Abbiamo venduto Perin che ha avuto l’occasione della vita e non poteva rifiutare mentre Lamanna voleva giocare e abbiamo ritenuto giusto dagli questa possibilità. Ciciretti? Ho un ottimo rapporto con Giuntoli, ci incontreremo appena possibile e ne parleremo, ma non so cosa accadrà. Guardiamo al nostro orticello e mi limito a dire che incontrerò il ds azzurro. Non so se potrà esserci anche qualche operazione Genoa-Napoli".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 13:35